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Зубко пояснив, як монетизація
субсидій може зменшити...

Зубко пояснив, як монетизація субсидій може зменшити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:07

Зубко пояснив, як монетизація субсидій може зменшити...

Пропонуємо до обговорення:
Людина матиме "живі кошти" і самостійно контролюватиме якість послуг від постачальника і розрахунки.

Дивися повний текст Зубко пояснив, як монетизація субсидій може зменшити платіжки.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:07

Полнейший бред.Экономии не будет,так как нормы потребления урезаны до минимума.Люди мёрзнут при ныгешних нормах.А вот то,что петина тысяча будет многими использована не по назначению это факт.Но чего не сделаешь ради ...
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:13

  sena_2008atp написав:Полнейший бред.Экономии не будет,так как нормы потребления урезаны до минимума.Люди мёрзнут при ныгешних нормах.А вот то,что петина тысяча будет многими использована не по назначению это факт.Но чего не сделаешь ради ...

я вот не против померзнуть, чтобы не платить такие платежки за отопление, но батареи топят и платежки шлют и выбора нет...
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:31

Задолбали этими субсидиями
Moimir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:52

  vetka написав:
  sena_2008atp написав:Полнейший бред.Экономии не будет,так как нормы потребления урезаны до минимума.Люди мёрзнут при ныгешних нормах.А вот то,что петина тысяча будет многими использована не по назначению это факт.Но чего не сделаешь ради ...

я вот не против померзнуть, чтобы не платить такие платежки за отопление, но батареи топят и платежки шлют и выбора нет...

вы думаете после монетезации у вас появится выбор? Он то конечно будет, но только у тех кто имеет индивидуальное отопление.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:14

"Раніше ніхто не міг проконтролювати справжній обсяг наданих послуг і споживання. Після монетизації людина самостійно контролюватиме якість послуг від постачальника" пояснює Геннадій Зубко.
Как говорили один давний товарищ: "Брьед оф сивый кобыл"
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:28

  RomanTik написав:
  vetka написав:
  sena_2008atp написав:Полнейший бред.Экономии не будет,так как нормы потребления урезаны до минимума.Люди мёрзнут при ныгешних нормах.А вот то,что петина тысяча будет многими использована не по назначению это факт.Но чего не сделаешь ради ...

я вот не против померзнуть, чтобы не платить такие платежки за отопление, но батареи топят и платежки шлют и выбора нет...

вы думаете после монетезации у вас появится выбор? Он то конечно будет, но только у тех кто имеет индивидуальное отопление.


Да и наивно думать, что от монетизации не откажутся, признав эксперимент провалившимся.

Ключевая цель ведь - иллюзия благополучия перед выборами. На участки социально-чувствительные слои населения пойдут с потяжелевшими кошельками - власть уповает на их благодарность...

Поглядим... думаю, что пару процентов Порошенко это добавит
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:53

zРадио, если вы окажетесь правы, то мало того что это мягко говоря нечистые технологии, так ведь еще и выброшенные на ветер деньги за разработку системы монетизации.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:02

  RomanTik написав:
  vetka написав:
  sena_2008atp написав:Полнейший бред.Экономии не будет,так как нормы потребления урезаны до минимума.Люди мёрзнут при ныгешних нормах.А вот то,что петина тысяча будет многими использована не по назначению это факт.Но чего не сделаешь ради ...

я вот не против померзнуть, чтобы не платить такие платежки за отопление, но батареи топят и платежки шлют и выбора нет...

вы думаете после монетезации у вас появится выбор? Он то конечно будет, но только у тех кто имеет индивидуальное отопление.


Выбор будет между мёрзнуть и сильно мёрзнуть. Субсидия и сейчас покрывает лишь небольшую часть затрат на отопление, а после дальнейшего урезания и так сверх урезанных социальных норм вообще бессмысленно говорить о какой-либо экономии средств. Субсидии и их монетизация - это сплошной обман и демагогия.
warlamp
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