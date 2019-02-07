Людина матиме "живі кошти" і самостійно контролюватиме якість послуг від постачальника і розрахунки.
Дивися повний текст Зубко пояснив, як монетизація субсидій може зменшити платіжки.
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:07
Зубко пояснив, як монетизація субсидій може зменшити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зубко пояснив, як монетизація субсидій може зменшити платіжки.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:07
Полнейший бред.Экономии не будет,так как нормы потребления урезаны до минимума.Люди мёрзнут при ныгешних нормах.А вот то,что петина тысяча будет многими использована не по назначению это факт.Но чего не сделаешь ради ...
Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:13
я вот не против померзнуть, чтобы не платить такие платежки за отопление, но батареи топят и платежки шлют и выбора нет...
Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:52
вы думаете после монетезации у вас появится выбор? Он то конечно будет, но только у тех кто имеет индивидуальное отопление.
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:14
"Раніше ніхто не міг проконтролювати справжній обсяг наданих послуг і споживання. Після монетизації людина самостійно контролюватиме якість послуг від постачальника" пояснює Геннадій Зубко.
Как говорили один давний товарищ: "Брьед оф сивый кобыл"
Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:28
Да и наивно думать, что от монетизации не откажутся, признав эксперимент провалившимся.
Ключевая цель ведь - иллюзия благополучия перед выборами. На участки социально-чувствительные слои населения пойдут с потяжелевшими кошельками - власть уповает на их благодарность...
Поглядим... думаю, что пару процентов Порошенко это добавит
Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:53
zРадио, если вы окажетесь правы, то мало того что это мягко говоря нечистые технологии, так ведь еще и выброшенные на ветер деньги за разработку системы монетизации.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:02
Выбор будет между мёрзнуть и сильно мёрзнуть. Субсидия и сейчас покрывает лишь небольшую часть затрат на отопление, а после дальнейшего урезания и так сверх урезанных социальных норм вообще бессмысленно говорить о какой-либо экономии средств. Субсидии и их монетизация - это сплошной обман и демагогия.
Додано: Нед 10 лют, 2019 12:18
Вибір є.
Перекрити батарею (або накрити її ковдрою): Знизити плату за тепло. Законно. Легально.
Ні. У всіх буде.
Ходять чутки, що скоро "індивідуальникам" буде перекрита можливість ставити опалення на мін. і тягнути тепло від сусідів... Витрати – розкидатимуть на всіх. Все – як у давні, колгоспні часи...
А тоді вже, наступним етапом, мало би бути самостійне(!) визначення (за цифрами з платіжок!) витрат тепла (кВт-год/м2) і заходів його економії... Можливо, навіть, з власноручним(!) виловлюванням шафраїв-теплоостачальнків...: viewtopic.php?p=4575801#p4575801 ..., якщо поліція не спроможеться...
Все у ваших руках.
І квитанції за останні роки, які треба внести в ел.таблицю (7 цифр на рік, справа на 1хв/рік..., а формули для розрахунків – робите один раз і копіюєте...)
І доступ до поштових скриньок сусідів маєте (щоби вкинути туди поради, щодо економії, або, навіть, повідомлення про надмірні нарахування).
Лиш треба хоч на мить забути, що влада щось там "повинна" і ніби-то щось "виправить" — і зробити все самому. А коли вдасться — вимагати зменшення податків, скорочення держбюжету (і, відповідно, його розкрадання, в т.ч. і судсидіями...)
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!! https://forum.finance.ua/topic218809.html
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