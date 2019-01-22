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Київстар, Vodafone і
lifecell почали тестувати...

Київстар, Vodafone і lifecell почали тестувати...
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:02

Київстар, Vodafone і lifecell почали тестувати...

Пропонуємо до обговорення:
"Велика трійка" мобільних операторів заявляє про готовність локальних баз даних послуги з перенесення абонентських номерів (MNP) і готова почати міжоператорське тестування.

Дивися повний текст Київстар, Vodafone і lifecell почали тестувати перенесення номера.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:02

наконец то... а то уже привязан к старому, но новый оператор больше нравится.
magneet
 
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