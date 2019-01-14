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Болгарія і Росія домовилися
про будівництво газопроводу...

Болгарія і Росія домовилися про будівництво газопроводу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:11

Болгарія і Росія домовилися про будівництво газопроводу...

Пропонуємо до обговорення:
Болгарія зобов'язалася побудувати новий газопровід для перекачування російського газу з Туреччини до Сербії після того, як три фірми, російський "Газпром", болгарський "Булгаргаз" і швейцарська МЕТ, уклали контракти на його використання.

Дивися повний текст Болгарія і Росія домовилися про будівництво газопроводу в обхід України.
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