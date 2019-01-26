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Україна виплатила $88,5 млн боргу МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:43
Пропонуємо до обговорення:
1 лютого 2019 року Україна виплатила 88,5 мільйона доларів боргу перед МВФ. Загальний обсяг боргу перед МВФ, який Україна має сплатити протягом року, складає 2 мільярди доларів.
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:43
оплата відбувається не у доларах
хіба?
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