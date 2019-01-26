1 лютого 2019 року Україна виплатила 88,5 мільйона доларів боргу перед МВФ. Загальний обсяг боргу перед МВФ, який Україна має сплатити протягом року, складає 2 мільярди доларів.
Дивися повний текст Україна виплатила $88,5 млн боргу МВФ.
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:43
Україна виплатила $88,5 млн боргу МВФ
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Дивися повний текст Україна виплатила $88,5 млн боргу МВФ.
Додано: Суб 02 лют, 2019 14:03
То то я думаю курс упал. Скупали валюту на выплаты, а нам лапшу на уши что типа усе теперь хорошо и гривна крепчает.
Додано: Суб 02 лют, 2019 14:09
Re: Україна виплатила $88,5 млн боргу МВФ
Когда валюту скупают, курс растёт
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