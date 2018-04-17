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Стало відомо, скільки авто
розмитнюють за добу в Україні

Стало відомо, скільки авто розмитнюють за добу в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:08

Стало відомо, скільки авто розмитнюють за добу в Україні

Пропонуємо до обговорення:
За добу в Україні розмитнення проходять 4,5-5 тисяч автомобілів з іноземною реєстрацією, з яких 40-50% – авто на "єврономерах", а решта - автомобілі, що раніше не заїжджали в країну.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:09

за 67 дней растаможенно 65тыс машин чините калькулятор, даже темпами 5тыс из которых 2,5тыс уже заехавших за оставшиеся 21 день могут успеть растаможить 50 тыс, плюс 55тыс растаможили, остается примерно пару миллионов не растаможенных авто
кстати я один заметил что еврономера трусить перестали не спроста это
acidw1
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