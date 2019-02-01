В даний час на вітчизняному ринку працює близько 40 компаній, які можуть будувати дороги будь-якої складності.
Дивися повний текст Скільки коштує ремонт і будівництво кілометра дороги: цифри від Омеляна.
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:52
Скільки коштує ремонт і будівництво кілометра дороги:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки коштує ремонт і будівництво кілометра дороги: цифри від Омеляна.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:53
ребята когда вы уже поймете, что построить дорогу это полбеды, ведь вторая беда - а кто ее обслуживает, за чей счет, как часто и как правильно, кто за дорогу несет ответственность, как часто убирается снег и прочее и прочее. ведь если за вторую беду никто не отвечает, то первая часть - деньги на ветер ...
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