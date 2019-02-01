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Скільки коштує ремонт і
будівництво кілометра дороги:...

Скільки коштує ремонт і будівництво кілометра дороги:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:52

Скільки коштує ремонт і будівництво кілометра дороги:...

Пропонуємо до обговорення:
В даний час на вітчизняному ринку працює близько 40 компаній, які можуть будувати дороги будь-якої складності.

Дивися повний текст Скільки коштує ремонт і будівництво кілометра дороги: цифри від Омеляна.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:53

ребята когда вы уже поймете, что построить дорогу это полбеды, ведь вторая беда - а кто ее обслуживает, за чей счет, как часто и как правильно, кто за дорогу несет ответственность, как часто убирается снег и прочее и прочее. ведь если за вторую беду никто не отвечает, то первая часть - деньги на ветер ...
asdrud2016
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 12:13

Re: Скільки коштує ремонт і будівництво кілометра дороги:...

По поводу строительств дорог обращайтесь к Лукашенко. Он научит делать дешево и сердито. Посадил бы всех. Больше половины стоимости разворовывается
p_a_l
 
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