Скільки коштує ремонт і будівництво кілометра дороги:...

Додано: Суб 02 лют, 2019 20:41

Вы много глупости написали.

Весной есть все основания выставлять претензии "малодой команде", что дороги клала. Ибо в каждом ТЗ они давали гарантийный срок.

При чём главное не дать им сбежать. Лопату в руки и вперёд!

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.