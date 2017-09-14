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Скільки коштує ремонт і
будівництво кілометра дороги:...

Скільки коштує ремонт і будівництво кілометра дороги:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:52

Скільки коштує ремонт і будівництво кілометра дороги:...

Пропонуємо до обговорення:
В даний час на вітчизняному ринку працює близько 40 компаній, які можуть будувати дороги будь-якої складності.

Дивися повний текст Скільки коштує ремонт і будівництво кілометра дороги: цифри від Омеляна.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:53

ребята когда вы уже поймете, что построить дорогу это полбеды, ведь вторая беда - а кто ее обслуживает, за чей счет, как часто и как правильно, кто за дорогу несет ответственность, как часто убирается снег и прочее и прочее. ведь если за вторую беду никто не отвечает, то первая часть - деньги на ветер ...
asdrud2016
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 12:13

Re: Скільки коштує ремонт і будівництво кілометра дороги:...

По поводу строительств дорог обращайтесь к Лукашенко. Он научит делать дешево и сердито. Посадил бы всех. Больше половины стоимости разворовывается
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 20:41

Вы много глупости написали.
Весной есть все основания выставлять претензии "малодой команде", что дороги клала. Ибо в каждом ТЗ они давали гарантийный срок.
При чём главное не дать им сбежать. Лопату в руки и вперёд!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 21:38

о каких автобанах говорит министр? на большинстве украинских дорог нет даже знаков "дорога для автомобилей", а уж знаки "автомагистраль" нужно постараться что бы найти... :)
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 10:45

Може міністра в Китай відправити на пів року робочим на стройку автобамів. Може перестануть йому фантазії снитись.
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:27

Я бы порекомендовал этим радетелям за счастье народное проехаться по окружной Киев - Бровары. Особенно по участку броварскому. И не гос. жо..возом , а личным авто. Чтоб ремонт ходовой лег персанольно на радетеля. Это трэш а не езда. Ямы по 20-30 см глубиной. Дороги как таковой нет. Есть направление. Пол - лета возились с ремонтом. Уряяя. Отремонтировали. Этим летом опять начнут. Но по 20 лямов за км. И так до бесконечности. Болгар и турок на вас нет. Тебы научили строить и контролировать.
parus3908
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