В даний час на вітчизняному ринку працює близько 40 компаній, які можуть будувати дороги будь-якої складності.
Дивися повний текст Скільки коштує ремонт і будівництво кілометра дороги: цифри від Омеляна.
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:52
Скільки коштує ремонт і будівництво кілометра дороги:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки коштує ремонт і будівництво кілометра дороги: цифри від Омеляна.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:53
ребята когда вы уже поймете, что построить дорогу это полбеды, ведь вторая беда - а кто ее обслуживает, за чей счет, как часто и как правильно, кто за дорогу несет ответственность, как часто убирается снег и прочее и прочее. ведь если за вторую беду никто не отвечает, то первая часть - деньги на ветер ...
Додано: Суб 02 лют, 2019 12:13
Re: Скільки коштує ремонт і будівництво кілометра дороги:...
По поводу строительств дорог обращайтесь к Лукашенко. Он научит делать дешево и сердито. Посадил бы всех. Больше половины стоимости разворовывается
Додано: Суб 02 лют, 2019 20:41
Вы много глупости написали.
Весной есть все основания выставлять претензии "малодой команде", что дороги клала. Ибо в каждом ТЗ они давали гарантийный срок.
При чём главное не дать им сбежать. Лопату в руки и вперёд!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 02 лют, 2019 21:38
о каких автобанах говорит министр? на большинстве украинских дорог нет даже знаков "дорога для автомобилей", а уж знаки "автомагистраль" нужно постараться что бы найти... :)
Додано: Пон 04 лют, 2019 10:45
Може міністра в Китай відправити на пів року робочим на стройку автобамів. Може перестануть йому фантазії снитись.
Додано: Пон 04 лют, 2019 11:27
Я бы порекомендовал этим радетелям за счастье народное проехаться по окружной Киев - Бровары. Особенно по участку броварскому. И не гос. жо..возом , а личным авто. Чтоб ремонт ходовой лег персанольно на радетеля. Это трэш а не езда. Ямы по 20-30 см глубиной. Дороги как таковой нет. Есть направление. Пол - лета возились с ремонтом. Уряяя. Отремонтировали. Этим летом опять начнут. Но по 20 лямов за км. И так до бесконечности. Болгар и турок на вас нет. Тебы научили строить и контролировать.
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