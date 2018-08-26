RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Андрій Зінченко: три міфи
криптовалют і блокчейну

Андрій Зінченко: три міфи криптовалют і блокчейну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 02:57

Андрій Зінченко: три міфи криптовалют і блокчейну

Пропонуємо до обговорення:
Криптовалюта стали хайповим явищем останніх років.

Дивися повний текст Андрій Зінченко: три міфи криптовалют і блокчейну.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87041
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Андрій Зінченко: поганий сигнал для державного blockchain 1, 2
R2 » Сер 16 січ, 2019 12:13
19 920
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 січ, 2019 20:07
ZINCHENKO
За 2018 рік кількість користувачів криптовалют злетіла...
R2 » П'ят 04 січ, 2019 12:23
1 618
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 січ, 2019 12:23
p_a_l
5 з 5 основних за обсягом капіталізації криптовалют...
R2 » Нед 26 сер, 2018 21:31
1 178
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 сер, 2018 21:32
kromanova5

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (15836)
02.02.2019 02:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.