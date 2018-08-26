Криптовалюта стали хайповим явищем останніх років.
Дивися повний текст Андрій Зінченко: три міфи криптовалют і блокчейну.
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Додано: Суб 02 лют, 2019 02:57
Андрій Зінченко: три міфи криптовалют і блокчейну
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Андрій Зінченко: три міфи криптовалют і блокчейну.
Додано: Суб 02 лют, 2019 02:57
Прежде чем такое писать, автору следовало более качественно изучить предметную область :)
Додано: Суб 02 лют, 2019 14:13
Буду очень рад предметной критике по существу!
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О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: Суб 02 лют, 2019 18:07
Мне вообще не понятны претензии к блокчейну и криптовалютам. Все это создавалось для определенных людей и для решения определенных задач. Не нравится крипта - не пользуйтесь, не нравится блокчейн - не пользуйтесь. Те кому это надо, используют биткоин без нытья.
Например, я держу все свои финансы в крипте, и мне это подходит, я доволен и не ною и никого сюда не приглашаю, скатертью дорога всем в гривну и приватбанк :) Крипта - для особенной касты людей, всем остальным здесь делать нечего!
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