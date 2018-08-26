Андрій Зінченко: три міфи криптовалют і блокчейну

Додано: Суб 02 лют, 2019 18:07

Мне вообще не понятны претензии к блокчейну и криптовалютам. Все это создавалось для определенных людей и для решения определенных задач. Не нравится крипта - не пользуйтесь, не нравится блокчейн - не пользуйтесь. Те кому это надо, используют биткоин без нытья.

Например, я держу все свои финансы в крипте, и мне это подходит, я доволен и не ною и никого сюда не приглашаю, скатертью дорога всем в гривну и приватбанк :) Крипта - для особенной касты людей, всем остальным здесь делать нечего!

Накамото создал эту технологию и бесплатно дал вам в использование... а теперь он оказывается вам еще что-то должен, должен вас сделать богатыми, научить вас не терять свои приватные ключи, научить спрятать вашу крипту от хакеров... ишь ты какой нихароший Накамото! :) Может он вам еще полы помыть должен???