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Андрій Зінченко: три міфи
криптовалют і блокчейну

Андрій Зінченко: три міфи криптовалют і блокчейну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 02:57

Андрій Зінченко: три міфи криптовалют і блокчейну

Пропонуємо до обговорення:
Криптовалюта стали хайповим явищем останніх років.

Дивися повний текст Андрій Зінченко: три міфи криптовалют і блокчейну.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 02:57

Прежде чем такое писать, автору следовало более качественно изучить предметную область :)
cryptocoins4all
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 14:13

  cryptocoins4all написав:Прежде чем такое писать, автору следовало более качественно изучить предметную область :)


Буду очень рад предметной критике по существу!

Спасибо, что зарегистрировались специально для этого поста!
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 18:07

Мне вообще не понятны претензии к блокчейну и криптовалютам. Все это создавалось для определенных людей и для решения определенных задач. Не нравится крипта - не пользуйтесь, не нравится блокчейн - не пользуйтесь. Те кому это надо, используют биткоин без нытья.
Например, я держу все свои финансы в крипте, и мне это подходит, я доволен и не ною и никого сюда не приглашаю, скатертью дорога всем в гривну и приватбанк :) Крипта - для особенной касты людей, всем остальным здесь делать нечего!
Накамото создал эту технологию и бесплатно дал вам в использование... а теперь он оказывается вам еще что-то должен, должен вас сделать богатыми, научить вас не терять свои приватные ключи, научить спрятать вашу крипту от хакеров... ишь ты какой нихароший Накамото! :) Может он вам еще полы помыть должен???
Ferox
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 18:56

Нравится - пользуйтесь, но зачем без предварительных понятных разработок сразу на госуровень?
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 19:01

  ZINCHENKO написав:Нравится - пользуйтесь, но зачем без предварительных понятных разработок сразу на госуровень?

Абсолютно согласен с вами, блокчейн создавался исключительно для функционирования криптовалют. А криптовалюты и гос регулирование вещи несовместимые.
Ferox
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 21:12

  Ferox написав:
  ZINCHENKO написав:Нравится - пользуйтесь, но зачем без предварительных понятных разработок сразу на госуровень?

Абсолютно согласен с вами, блокчейн создавался исключительно для функционирования криптовалют. А криптовалюты и гос регулирование вещи несовместимые.


Зачем так категорично? Возможно и совместимы, но с пониманием процесса, целей и желаемых результатов с механизмом их достижения.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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