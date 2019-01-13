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Роботу Booking.com, Expedia та інших піддали критиці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 02 лют, 2019 09:50
Пропонуємо до обговорення:
У прозорості і чесності деяких великих порталів бронювання засумнівалися.
Дивися повний текст Роботу Booking.com, Expedia та інших піддали критиці (дослідження)
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