У прозорості і чесності деяких великих порталів бронювання засумнівалися.
Дивися повний текст Роботу Booking.com, Expedia та інших піддали критиці (дослідження).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 02 лют, 2019 09:50
Роботу Booking.com, Expedia та інших піддали критиці...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Роботу Booking.com, Expedia та інших піддали критиці (дослідження).
Додано: Суб 02 лют, 2019 09:50
Даже исследование отельеров показало, что booking.com даёт цену лучше в 75% случаев. Мой опыт даёт цифру в 90-95%.
Додано: Суб 02 лют, 2019 11:31
Очень интересное исследование от людей, которые мало пользовались такими сервисами. Дело ведь не в том, что там дешевле. Дело в том, что, когда ты бронируешь безымянную гостиницу в какой-то дыре, то у тебя есть хоть какая-то уверенность, что тебя не кинут. Кончено, тоже бывает, но любая гостиница всё-таки дрожит своей репутацией на booking.com
|