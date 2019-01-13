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Роботу Booking.com, Expedia
та інших піддали критиці...

Роботу Booking.com, Expedia та інших піддали критиці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 09:50

Роботу Booking.com, Expedia та інших піддали критиці...

Пропонуємо до обговорення:
У прозорості і чесності деяких великих порталів бронювання засумнівалися.

Дивися повний текст Роботу Booking.com, Expedia та інших піддали критиці (дослідження).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 09:50

Даже исследование отельеров показало, что booking.com даёт цену лучше в 75% случаев. Мой опыт даёт цифру в 90-95%.
novikvv
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 11:31

Очень интересное исследование от людей, которые мало пользовались такими сервисами. Дело ведь не в том, что там дешевле. Дело в том, что, когда ты бронируешь безымянную гостиницу в какой-то дыре, то у тебя есть хоть какая-то уверенность, что тебя не кинут. Кончено, тоже бывает, но любая гостиница всё-таки дрожит своей репутацией на booking.com
andriy_radich
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