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Роботу Booking.com, Expedia
та інших піддали критиці...

Роботу Booking.com, Expedia та інших піддали критиці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 09:50

Роботу Booking.com, Expedia та інших піддали критиці...

Пропонуємо до обговорення:
У прозорості і чесності деяких великих порталів бронювання засумнівалися.

Дивися повний текст Роботу Booking.com, Expedia та інших піддали критиці (дослідження).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 09:50

Даже исследование отельеров показало, что booking.com даёт цену лучше в 75% случаев. Мой опыт даёт цифру в 90-95%.
novikvv
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 11:31

Очень интересное исследование от людей, которые мало пользовались такими сервисами. Дело ведь не в том, что там дешевле. Дело в том, что, когда ты бронируешь безымянную гостиницу в какой-то дыре, то у тебя есть хоть какая-то уверенность, что тебя не кинут. Кончено, тоже бывает, но любая гостиница всё-таки дрожит своей репутацией на booking.com
andriy_radich
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 14:40

Много лет ничего не бронирую через Букинг. Последней каплей стало "Выгодное или умное предложение" когда дешевенький Ибис в одной из стран ЕС предлагали со скидкой 75%. Типа было 400 евро, а вот сейчас и только на Букинге 100". Но данный отель я мониторил до этого на сайте сети и видел динамику. Никогда ни в этом конкретном отеле, ни в сети Ибис не было цен в 400 евро. В конкретном случае прямое бронирование обошлось в 89.
Многие отели вообще не работают с Букингом или работают по-минимуму. Неоднократно сталкивался с ситуацией когда ищешь номер. На Букинге всё распродано, на сайте отеля (сети) и даже на сайтах других агрегаторов-номеров валом, бронируй сколько хочешь.
Но у Букинга обычно очень хорошо описаны номера, инфраструктура отеля. Полезно почитать отзывы людей которые там реально останавливались. Поэтому ищу через Букинг, бронирую напрямую.
DONALD
 
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