Роботу Booking.com, Expedia та інших піддали критиці...

Додано: Суб 02 лют, 2019 14:40

Много лет ничего не бронирую через Букинг. Последней каплей стало "Выгодное или умное предложение" когда дешевенький Ибис в одной из стран ЕС предлагали со скидкой 75%. Типа было 400 евро, а вот сейчас и только на Букинге 100". Но данный отель я мониторил до этого на сайте сети и видел динамику. Никогда ни в этом конкретном отеле, ни в сети Ибис не было цен в 400 евро. В конкретном случае прямое бронирование обошлось в 89.

Многие отели вообще не работают с Букингом или работают по-минимуму. Неоднократно сталкивался с ситуацией когда ищешь номер. На Букинге всё распродано, на сайте отеля (сети) и даже на сайтах других агрегаторов-номеров валом, бронируй сколько хочешь.

Но у Букинга обычно очень хорошо описаны номера, инфраструктура отеля. Полезно почитать отзывы людей которые там реально останавливались. Поэтому ищу через Букинг, бронирую напрямую.