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У лютому жителі Києва
отримають дві платіжки за...

У лютому жителі Києва отримають дві платіжки за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 11:18

У лютому жителі Києва отримають дві платіжки за...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в коментарі повідомив представник компанії ДТЕК Київські електромережі Роман Аулов.

Дивися повний текст У лютому жителі Києва отримають дві платіжки за електроенергію - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 11:18

"предыдущий поставщик имеет право за долги отключить клиента от электроэнергии" - а можно здесь подробнее ? Чисто с юридической точки зрения. Если у нас ДВУХсторонний договор на поставку электричества, то каким образом ТРЕТЬЯ сторона отключит электричество ?
LutsMan
 
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