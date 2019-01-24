Про це в коментарі повідомив представник компанії ДТЕК Київські електромережі Роман Аулов.
Дивися повний текст У лютому жителі Києва отримають дві платіжки за електроенергію - експерт.
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Додано: Суб 02 лют, 2019 11:18
У лютому жителі Києва отримають дві платіжки за...
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Дивися повний текст У лютому жителі Києва отримають дві платіжки за електроенергію - експерт.
Додано: Суб 02 лют, 2019 11:18
"предыдущий поставщик имеет право за долги отключить клиента от электроэнергии" - а можно здесь подробнее ? Чисто с юридической точки зрения. Если у нас ДВУХсторонний договор на поставку электричества, то каким образом ТРЕТЬЯ сторона отключит электричество ?
Додано: Суб 02 лют, 2019 12:49
В общем система понятна: раздробить, и увеличить.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Суб 02 лют, 2019 13:12
Возможно, в перспективе появится возможность самостоятельно выбирать поставщика электроэнергии. Например, уже есть компании, которые получают электроэнергию за счет солнечных панелей, установленных на крыше многоэтажного дома. Что будет мешать жителям этого дома заключить с ней договор?
А пока что, кроме сайта ничего не поменялось. До реформы, ежемесячно 1-го числа вносил показания счетчика и оплачивал на одном сайте,
вчера на другом.
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