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У лютому жителі Києва
отримають дві платіжки за...

У лютому жителі Києва отримають дві платіжки за...
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 11:18

У лютому жителі Києва отримають дві платіжки за...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в коментарі повідомив представник компанії ДТЕК Київські електромережі Роман Аулов.

Дивися повний текст У лютому жителі Києва отримають дві платіжки за електроенергію - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 11:18

"предыдущий поставщик имеет право за долги отключить клиента от электроэнергии" - а можно здесь подробнее ? Чисто с юридической точки зрения. Если у нас ДВУХсторонний договор на поставку электричества, то каким образом ТРЕТЬЯ сторона отключит электричество ?
LutsMan
 
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В общем система понятна: раздробить, и увеличить.
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zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 13:12

  LutsMan написав:"предыдущий поставщик имеет право за долги отключить клиента от электроэнергии" - а можно здесь подробнее ? Чисто с юридической точки зрения. Если у нас ДВУХсторонний договор на поставку электричества, то каким образом ТРЕТЬЯ сторона отключит электричество ?

Возможно, в перспективе появится возможность самостоятельно выбирать поставщика электроэнергии. Например, уже есть компании, которые получают электроэнергию за счет солнечных панелей, установленных на крыше многоэтажного дома. Что будет мешать жителям этого дома заключить с ней договор?

А пока что, кроме сайта ничего не поменялось. До реформы, ежемесячно 1-го числа вносил показания счетчика и оплачивал на одном сайте,

https://ok.dtek-kem.com.ua/home/ru

вчера на другом.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 13:58

Эти все другие поставщики сидят в тех же кабинетах что и сидели год назад.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 13:59

  Аlександр написав:Возможно, в перспективе появится возможность самостоятельно выбирать поставщика электроэнергии. Например, уже есть компании, которые получают электроэнергию за счет солнечных панелей, установленных на крыше многоэтажного дома. Что будет мешать жителям этого дома заключить с ней договор?

Стоимость ее электроэнергии
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 15:24

Re: У лютому жителі Києва отримають дві платіжки за...

2 компании, 2 бухгалтерии 2 руководства, . Электричество одно. Тарифы вверх. Гениально
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 16:24

  Аlександр написав:
  LutsMan написав:"предыдущий поставщик имеет право за долги отключить клиента от электроэнергии" - а можно здесь подробнее ? Чисто с юридической точки зрения. Если у нас ДВУХсторонний договор на поставку электричества, то каким образом ТРЕТЬЯ сторона отключит электричество ?

Возможно, в перспективе появится возможность самостоятельно выбирать поставщика электроэнергии. Например, уже есть компании, которые получают электроэнергию за счет солнечных панелей, установленных на крыше многоэтажного дома. Что будет мешать жителям этого дома заключить с ней договор?

А пока что, кроме сайта ничего не поменялось. До реформы, ежемесячно 1-го числа вносил показания счетчика и оплачивал на одном сайте,

https://ok.dtek-kem.com.ua/home/ru

вчера на другом.

у меня даже сайт не изменился, как передавал показания на сайте черниговоблэнерго так и передаю, а на сайте поставщика http://cn.enera.ua/office_user личного кабинета нет и перенаправляет в личный кабинет на сайт черниговоблэнерго. и зачем нужна была эта прокладка кроме как для зарабатывания бабла на ровном месте? так что перспективы выбора это даже не из области фантастики, а скорее из фэнтези.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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