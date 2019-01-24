У лютому жителі Києва отримають дві платіжки за...
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"предыдущий поставщик имеет право за долги отключить клиента от электроэнергии" - а можно здесь подробнее ? Чисто с юридической точки зрения. Если у нас ДВУХсторонний договор на поставку электричества, то каким образом ТРЕТЬЯ сторона отключит электричество ?
LutsMan написав:"предыдущий поставщик имеет право за долги отключить клиента от электроэнергии" - а можно здесь подробнее ? Чисто с юридической точки зрения. Если у нас ДВУХсторонний договор на поставку электричества, то каким образом ТРЕТЬЯ сторона отключит электричество ?
Возможно, в перспективе появится возможность самостоятельно выбирать поставщика электроэнергии. Например, уже есть компании, которые получают электроэнергию за счет солнечных панелей, установленных на крыше многоэтажного дома. Что будет мешать жителям этого дома заключить с ней договор?
А пока что, кроме сайта ничего не поменялось. До реформы, ежемесячно 1-го числа вносил показания счетчика и оплачивал на одном сайте,
Аlександр написав:Возможно, в перспективе появится возможность самостоятельно выбирать поставщика электроэнергии. Например, уже есть компании, которые получают электроэнергию за счет солнечных панелей, установленных на крыше многоэтажного дома. Что будет мешать жителям этого дома заключить с ней договор?
LutsMan написав:"предыдущий поставщик имеет право за долги отключить клиента от электроэнергии" - а можно здесь подробнее ? Чисто с юридической точки зрения. Если у нас ДВУХсторонний договор на поставку электричества, то каким образом ТРЕТЬЯ сторона отключит электричество ?
Возможно, в перспективе появится возможность самостоятельно выбирать поставщика электроэнергии. Например, уже есть компании, которые получают электроэнергию за счет солнечных панелей, установленных на крыше многоэтажного дома. Что будет мешать жителям этого дома заключить с ней договор?
А пока что, кроме сайта ничего не поменялось. До реформы, ежемесячно 1-го числа вносил показания счетчика и оплачивал на одном сайте,
у меня даже сайт не изменился, как передавал показания на сайте черниговоблэнерго так и передаю, а на сайте поставщика http://cn.enera.ua/office_user личного кабинета нет и перенаправляет в личный кабинет на сайт черниговоблэнерго. и зачем нужна была эта прокладка кроме как для зарабатывания бабла на ровном месте? так что перспективы выбора это даже не из области фантастики, а скорее из фэнтези.
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