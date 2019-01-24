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У лютому жителі Києва
отримають дві платіжки за...

У лютому жителі Києва отримають дві платіжки за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 02:07

Попробуйте не заплатить и при сумме долга более 15000 без вашего согласия продадут квартиру и получите европейскую жизнь на улице. Героям сала!
priem_metalla86
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