У лютому жителі Києва отримають дві платіжки за...

Додано: Пон 04 лют, 2019 12:36
LutsMan написав:
"предыдущий поставщик имеет право за долги отключить клиента от электроэнергии" - а можно здесь подробнее ? Чисто с юридической точки зрения. Если у нас ДВУХсторонний договор на поставку электричества, то каким образом ТРЕТЬЯ сторона отключит электричество ?
"Третья сторона" - это оператор передачи. У оператора передачи электросети - кого нужно того и отключит. У вас теперь будет 2 договора. И поначалу (до выборов) цена не изменится, но потом...
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.