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Nvidia втрачає доходи через
падіння попиту на відеокарти...

Nvidia втрачає доходи через падіння попиту на відеокарти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 13:55

Nvidia втрачає доходи через падіння попиту на відеокарти...

Пропонуємо до обговорення:
Фінансове керівництво компанії повідомило про зниження прогнозованої виручки

Дивися повний текст Nvidia втрачає доходи через падіння попиту на відеокарти для ігор і майнінгу.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 13:55

Что значить - терять доходы? Их что вообще нет?
Может падают доходы?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 13:59

  p_a_l написав:Что значить - терять доходы? Их что вообще нет?
Может падают доходы?


может вы занимаетесь словесным онанизмом просто?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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