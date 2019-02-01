Фінансове керівництво компанії повідомило про зниження прогнозованої виручки
Дивися повний текст Nvidia втрачає доходи через падіння попиту на відеокарти для ігор і майнінгу.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 02 лют, 2019 13:55
Nvidia втрачає доходи через падіння попиту на відеокарти...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Nvidia втрачає доходи через падіння попиту на відеокарти для ігор і майнінгу.
Додано: Суб 02 лют, 2019 13:59
может вы занимаетесь словесным онанизмом просто?
главное оружие рашистов - ложь
|