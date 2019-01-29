У НКРЕКП кажуть, що варто розглянути можливість перепрограмування придатних для цього дво- і тризонних лічильників.
Дивися повний текст У НКРЕКП повідомили, як можна оптимізувати витрати на оплату е/е.
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Додано: Суб 02 лют, 2019 14:17
У НКРЕКП повідомили, як можна оптимізувати витрати на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У НКРЕКП повідомили, як можна оптимізувати витрати на оплату е/е.
Додано: Суб 02 лют, 2019 18:14
мало того - т.к. если и правда будут отключать освещение улиц, то и у АЭС будут проблемы. ведь куда-то лишнюю энергию нужно будет девать, а т.к. некуда, то просто уменьшат выработку (ведь маневрировать мощностью атомные станции не могут) и тогда возможно в пиковые нагрузки её перестанет хватать или же приведет к очередному повышению цен - маневрировать будут тепловыми станциями с дорогой энергией.
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Додано: Суб 02 лют, 2019 22:23
Насколько я понял, цена для крупных потребителей будет формироваться не зашитая в счетчик, ночной/дневной тариф, а формироваться каждый час в зависимости от текущей цены на бирже. Реализовать технически это не сложно, причем на готовой электронике, где счетчик электроэнергии не превысит по цене 100$. В результате может получится, что в некие часы не потребитель будет платить, а ему будут приплачивать за потребление, как в той же Европе.
Так что у нас формируется европейский рынок электроэнергии с возможно даже не низкой, а даже отрицательной ценой электроэнергии.
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С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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