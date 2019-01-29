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У НКРЕКП повідомили, як можна
оптимізувати витрати на...

У НКРЕКП повідомили, як можна оптимізувати витрати на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 14:17

У НКРЕКП повідомили, як можна оптимізувати витрати на...

Пропонуємо до обговорення:
У НКРЕКП кажуть, що варто розглянути можливість перепрограмування придатних для цього дво- і тризонних лічильників.

Дивися повний текст У НКРЕКП повідомили, як можна оптимізувати витрати на оплату е/е.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 14:18

Це напевно прийшло "повне покращення".
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 18:14

  sena_2008atp написав:Це напевно прийшло "повне покращення".

мало того - т.к. если и правда будут отключать освещение улиц, то и у АЭС будут проблемы. ведь куда-то лишнюю энергию нужно будет девать, а т.к. некуда, то просто уменьшат выработку (ведь маневрировать мощностью атомные станции не могут) и тогда возможно в пиковые нагрузки её перестанет хватать или же приведет к очередному повышению цен - маневрировать будут тепловыми станциями с дорогой энергией.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 22:23

В НКРЭКУ объяснили, что с введением нового розничного рынка цена продажи э/э формируются почасово, и при надлежащем учете у потребителя поставщик может предоставить ему соответствующее коммерческое предложение.


Насколько я понял, цена для крупных потребителей будет формироваться не зашитая в счетчик, ночной/дневной тариф, а формироваться каждый час в зависимости от текущей цены на бирже. Реализовать технически это не сложно, причем на готовой электронике, где счетчик электроэнергии не превысит по цене 100$. В результате может получится, что в некие часы не потребитель будет платить, а ему будут приплачивать за потребление, как в той же Европе.

Так что у нас формируется европейский рынок электроэнергии с возможно даже не низкой, а даже отрицательной ценой электроэнергии.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 11:04

  AlifeSoft написав:
В НКРЭКУ объяснили, что с введением нового розничного рынка цена продажи э/э формируются почасово, и при надлежащем учете у потребителя поставщик может предоставить ему соответствующее коммерческое предложение.


Насколько я понял, цена для крупных потребителей будет формироваться не зашитая в счетчик, ночной/дневной тариф, а формироваться каждый час в зависимости от текущей цены на бирже. Реализовать технически это не сложно, причем на готовой электронике, где счетчик электроэнергии не превысит по цене 100$. В результате может получится, что в некие часы не потребитель будет платить, а ему будут приплачивать за потребление, как в той же Европе.

Так что у нас формируется европейский рынок электроэнергии с возможно даже не низкой, а даже отрицательной ценой электроэнергии.

Я так понимаю, по причине Европейских З/П и условий в энергетике? Наступило полное пакращання.
Смею Вас заверить, что окромя некоторых министеров, и лиц приближенных воспринимают это, как "бред сивой кобылы", что с неимоверной силой тянет всё из кармана.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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