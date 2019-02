У НКРЕКП повідомили, як можна оптимізувати витрати на...

Додано: Суб 02 лют, 2019 22:23

В НКРЭКУ объяснили, что с введением нового розничного рынка цена продажи э/э формируются почасово, и при надлежащем учете у потребителя поставщик может предоставить ему соответствующее коммерческое предложение.



Насколько я понял, цена для крупных потребителей будет формироваться не зашитая в счетчик, ночной/дневной тариф, а формироваться каждый час в зависимости от текущей цены на бирже. Реализовать технически это не сложно, причем на готовой электронике, где счетчик электроэнергии не превысит по цене 100$. В результате может получится, что в некие часы не потребитель будет платить, а ему будут приплачивать за потребление, как в той же Европе.



