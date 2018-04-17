На українському ринку праці перше місце за кількістю вакансій займає виробництво.
Дивися повний текст Кому та де в Україні пропонують найбільше роботи (інфографіка).
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Додано: Суб 02 лют, 2019 16:18
Кому та де в Україні пропонують найбільше роботи...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кому та де в Україні пропонують найбільше роботи (інфографіка).
Додано: Суб 02 лют, 2019 16:18
С каких это пор "считать и перекладывать чужие деньги" стало высококвалифицированным занятием? Я уже помалкиваю о "высококвалифицированных работниках складского хозяйства".
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