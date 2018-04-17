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Кому та де в Україні
пропонують найбільше роботи...

Кому та де в Україні пропонують найбільше роботи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 16:18

Кому та де в Україні пропонують найбільше роботи...

Пропонуємо до обговорення:
На українському ринку праці перше місце за кількістю вакансій займає виробництво.

Дивися повний текст Кому та де в Україні пропонують найбільше роботи (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 16:18

С каких это пор "считать и перекладывать чужие деньги" стало высококвалифицированным занятием? Я уже помалкиваю о "высококвалифицированных работниках складского хозяйства".
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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