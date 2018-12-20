RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Що робити, якщо вам
затримують зарплатню

Що робити, якщо вам затримують зарплатню
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 18:23

Що робити, якщо вам затримують зарплатню

Пропонуємо до обговорення:
Сума заборгованості перед робітниками, за даними Держстату, скоротилась на 6%.

Дивися повний текст Що робити, якщо вам затримують зарплатню.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87047
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 18:23

Сперва надо перестать ходить на работу, на которой не платят зарплату.
yevgenmuza
 
Повідомлень: 118
З нами з: 12.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60 1 ... 7, 8, 9
R2 » Пон 21 січ, 2019 10:22
80 7212
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 січ, 2019 21:32
ruvex
Якщо ви шукаєте подарунки для себе, друзів та рідних зі...
R2 » Пон 31 гру, 2018 00:47
1 119
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 00:47
bitcoinclick
Перепланування квартир можна робити без дозволів - Мінрегіон
R2 » Чет 20 гру, 2018 09:11
6 333
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 гру, 2018 21:17
warlamp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67174)
02.02.2019 18:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.