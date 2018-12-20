Сума заборгованості перед робітниками, за даними Держстату, скоротилась на 6%.
Дивися повний текст Що робити, якщо вам затримують зарплатню.
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Додано: Суб 02 лют, 2019 18:23
Що робити, якщо вам затримують зарплатню
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Дивися повний текст Що робити, якщо вам затримують зарплатню.
Додано: Суб 02 лют, 2019 18:23
Сперва надо перестать ходить на работу, на которой не платят зарплату.
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