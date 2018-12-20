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Що робити, якщо вам
затримують зарплатню

Що робити, якщо вам затримують зарплатню
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 18:23

Що робити, якщо вам затримують зарплатню

Пропонуємо до обговорення:
Сума заборгованості перед робітниками, за даними Держстату, скоротилась на 6%.

Дивися повний текст Що робити, якщо вам затримують зарплатню.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 18:23

Сперва надо перестать ходить на работу, на которой не платят зарплату.
yevgenmuza
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 00:06

  yevgenmuza написав:Сперва надо перестать ходить на работу, на которой не платят зарплату.

Вас обяжут законодательно.
Пока будете прыгать - уволят по статье.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 10:08

Kudrjavuy
По вот єтой вотъ: "Прогул, за ранее выполненную, но неоплаченную работодателем работу" :?:
pitchnv
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 10:56

pitchnv
По Закону Вы обязаны за 2 недели до каких либо акций уведомить руководство о своём желании - получить З/П или аванс.


- за это время Вас делают прогульщиком, систематическим нарушителем, и т.д. целый талмут этих возможностей.
При чём практика отработанная ещё в 90е.
Если бы Вам, в жизни привелось Работать - Вы бы понимали, что "не ту страну назвали Гондурасом". :mrgreen:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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