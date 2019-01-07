RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
5 змін, які очікують
українців у лютому

5 змін, які очікують українців у лютому
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 20:00

5 змін, які очікують українців у лютому

Пропонуємо до обговорення:
У лютому зростуть зарплати українських військових і прийдуть нові платіжки за електроенергію.

Дивися повний текст 5 змін, які очікують українців у лютому.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87050
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 20:01

Доллар не растет, а даже падает, цена на электроэнергию не меняется.. и от с чего бы это поднимать цены?
Хотя если большинство готово платить то почему и не поднять? Только не 10-20% а на 100% например и рассказали - а вот в евРопах.. а у нас самый дешевый..
Джон
 
Повідомлень: 880
З нами з: 16.03.17
Подякував: 37 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 02:17

У рабов на Украине реально дешёвый интернет. Паны хотят получать, як у Европе. Будем платить, никуда не денемся.
priem_metalla86
Аватар користувача
 
Повідомлень: 69
З нами з: 31.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 03:30

Re: 5 змін, які очікують українців у лютому

  priem_metalla86 написав:У рабов на Украине
гражданин из Ольгино правильно писать В Украине а не НА Украине.. а то вы как Штирлиц бегущий по Берлину с волочащимся парашютом и красных труселях)).
Джон
 
Повідомлень: 880
З нами з: 16.03.17
Подякував: 37 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Джон і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У лютому жителі Києва отримають дві платіжки за... 1, 2
R2 » Суб 02 лют, 2019 11:18
10 454
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 лют, 2019 02:07
priem_metalla86
Що турбує українців найбільше (опитування) 1 ... 27, 28, 29
R2 » Пон 07 січ, 2019 17:16
283 12808
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 лют, 2019 20:43
freeze
У лютому Vodafone підвищує тарифи на 3G
R2 » Суб 26 січ, 2019 09:47
1 236
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 січ, 2019 09:47
petiazema

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (5912)
03.02.2019 01:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.