У лютому зростуть зарплати українських військових і прийдуть нові платіжки за електроенергію.
Дивися повний текст 5 змін, які очікують українців у лютому.
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Додано: Суб 02 лют, 2019 20:00
5 змін, які очікують українців у лютому
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 5 змін, які очікують українців у лютому.
Додано: Суб 02 лют, 2019 20:01
Доллар не растет, а даже падает, цена на электроэнергию не меняется.. и от с чего бы это поднимать цены?
Хотя если большинство готово платить то почему и не поднять? Только не 10-20% а на 100% например и рассказали - а вот в евРопах.. а у нас самый дешевый..
Додано: Нед 03 лют, 2019 02:17
У рабов на Украине реально дешёвый интернет. Паны хотят получать, як у Европе. Будем платить, никуда не денемся.
Додано: Нед 03 лют, 2019 03:30
Re: 5 змін, які очікують українців у лютому
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