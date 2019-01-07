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5 змін, які очікують
українців у лютому

5 змін, які очікують українців у лютому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 20:00

5 змін, які очікують українців у лютому

Пропонуємо до обговорення:
У лютому зростуть зарплати українських військових і прийдуть нові платіжки за електроенергію.

Дивися повний текст 5 змін, які очікують українців у лютому.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 20:01

Доллар не растет, а даже падает, цена на электроэнергию не меняется.. и от с чего бы это поднимать цены?
Хотя если большинство готово платить то почему и не поднять? Только не 10-20% а на 100% например и рассказали - а вот в евРопах.. а у нас самый дешевый..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 09:34

Какой февраль ,мой провайдер до нового года успел поднять уже дважды.Сначала со 120 на190,и следом на 230 за сто мегабит.
o_sysoev
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 09:37

Re: 5 змін, які очікують українців у лютому

Тролі вчать українську мову - хоч щось корисне у житті роблять. Нехай вчать - знадобиться :-)
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 13:07

у меня с 1 февраля уже новый тариф со значительно увеличенной ценой. но в новом тарифе скорость должна быть 100 Мбит/с, но осталось прежней. Цену подняли, а скорость забыли.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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