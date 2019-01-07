У лютому зростуть зарплати українських військових і прийдуть нові платіжки за електроенергію.
Дивися повний текст 5 змін, які очікують українців у лютому.
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Додано: Суб 02 лют, 2019 20:00
5 змін, які очікують українців у лютому
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 5 змін, які очікують українців у лютому.
Додано: Суб 02 лют, 2019 20:01
Доллар не растет, а даже падает, цена на электроэнергию не меняется.. и от с чего бы это поднимать цены?
Хотя если большинство готово платить то почему и не поднять? Только не 10-20% а на 100% например и рассказали - а вот в евРопах.. а у нас самый дешевый..
Додано: Нед 03 лют, 2019 09:34
Какой февраль ,мой провайдер до нового года успел поднять уже дважды.Сначала со 120 на190,и следом на 230 за сто мегабит.
Додано: Нед 03 лют, 2019 09:37
Re: 5 змін, які очікують українців у лютому
Тролі вчать українську мову - хоч щось корисне у житті роблять. Нехай вчать - знадобиться
Додано: Нед 03 лют, 2019 13:07
у меня с 1 февраля уже новый тариф со значительно увеличенной ценой. но в новом тарифе скорость должна быть 100 Мбит/с, но осталось прежней. Цену подняли, а скорость забыли.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
Додано: Нед 03 лют, 2019 16:45
Аналогично,цена была 80 сделали 120, скорость было до 80(на пальцах буквально можно посчитать сколько дней такой была,т.е. сколько раз я им звонил с претензиями столько раз и поднимали на 1 день)а теперь до 100 (а реально стала 62,96 ,это лучший из результатов.А в остальных 54-57 )В общем после замеров на всех существующих тестерах ,после обеда написал заявление на отключение.
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