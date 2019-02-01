RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Індекс сприйняття корупції-2018:
Україна нижче Білорусі

Індекс сприйняття корупції-2018: Україна нижче Білорусі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 20:58

Індекс сприйняття корупції-2018: Україна нижче Білорусі

Пропонуємо до обговорення:
Transparency International оприлюднила рейтинг "Індекс сприйняття корупції-2018"

Дивися повний текст Індекс сприйняття корупції-2018: Україна нижче Білорусі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87050
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 20:58

Ще досягненням є те, що припинили участь у конкурсі до Антикорупційного суду панів Завгороднього А.Ф. і Штульмана І.В.
Igneus
 
Повідомлень: 10
З нами з: 29.08.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна виплатила $88,5 млн боргу МВФ
R2 » П'ят 01 лют, 2019 20:43
3 100
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 лют, 2019 14:09
Faceless
Україна за рік наторгувала зі світом на мінус $11,5 мільярда
R2 » П'ят 01 лют, 2019 14:51
0 71
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 лют, 2019 14:51
R2
Платіжний баланс України в 2018 році зведено з...
R2 » П'ят 01 лют, 2019 13:35
0 40
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 лют, 2019 13:35
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (12123)
02.02.2019 21:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.