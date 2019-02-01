Transparency International оприлюднила рейтинг "Індекс сприйняття корупції-2018"
Дивися повний текст Індекс сприйняття корупції-2018: Україна нижче Білорусі.
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Додано: Суб 02 лют, 2019 20:58
Індекс сприйняття корупції-2018: Україна нижче Білорусі
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Дивися повний текст Індекс сприйняття корупції-2018: Україна нижче Білорусі.
Додано: Суб 02 лют, 2019 20:58
Ще досягненням є те, що припинили участь у конкурсі до Антикорупційного суду панів Завгороднього А.Ф. і Штульмана І.В.
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