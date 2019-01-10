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Nokia готує новий кнопковий телефон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 02 лют, 2019 21:00
Пропонуємо до обговорення:
На сайті китайського центру з сертифікації TENAA був помічений новий кнопковий телефон Nok
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R2
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Додано: Суб 02 лют, 2019 21:01
главный вопрос - сколько там динамиков, а не наличие ФМ-модуля....
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Tamagoch
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