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Nokia готує новий
кнопковий телефон

Nokia готує новий кнопковий телефон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 21:00

Nokia готує новий кнопковий телефон

Пропонуємо до обговорення:
На сайті китайського центру з сертифікації TENAA був помічений новий кнопковий телефон Nok

Дивися повний текст Nokia готує новий кнопковий телефон.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 21:01

главный вопрос - сколько там динамиков, а не наличие ФМ-модуля....
Tamagoch
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