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У США на домашніх тварин в
2018 році витратили 72 млрд...

У США на домашніх тварин в 2018 році витратили 72 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 21:40

У США на домашніх тварин в 2018 році витратили 72 млрд...

Пропонуємо до обговорення:
Американці витрачають все більше грошей на домашніх тварин, зокрема на медичну страховку для своїх улюбленців.

Дивися повний текст У США на домашніх тварин в 2018 році витратили 72 млрд доларів.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 21:40

американские котики и собачки живут лучше большинства украинских пенсионеров...
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