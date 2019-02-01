Американці витрачають все більше грошей на домашніх тварин, зокрема на медичну страховку для своїх улюбленців.
Дивися повний текст У США на домашніх тварин в 2018 році витратили 72 млрд доларів.
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Додано: Суб 02 лют, 2019 21:40
У США на домашніх тварин в 2018 році витратили 72 млрд...
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Дивися повний текст У США на домашніх тварин в 2018 році витратили 72 млрд доларів.
Додано: Суб 02 лют, 2019 21:40
американские котики и собачки живут лучше большинства украинских пенсионеров...
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