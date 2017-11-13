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Щоб утримати українських
заробітчан, в Польщі піднімають...

Щоб утримати українських заробітчан, в Польщі піднімають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 22:26

Щоб утримати українських заробітчан, в Польщі піднімають...

Пропонуємо до обговорення:
На початку 2019 року польські компанії заявили про намір підвищити заробітну плату

Дивися повний текст Щоб утримати українських заробітчан, в Польщі піднімають зарплати.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 22:26

Заработная плата в Украине тоже растет на 30-40% в год, просто потому, что есть Польша и бизнесу придется или закрываться, или закладывать более дорогой труд в стоимость продукции. Так как бизнес все таки отошел от совка и банкротство не особо любит, то ему придется делать в Украине Европу по зарплатам.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 01:02

Думаю это полностью изменит наш рынок. Мелким предпринимателям просто не с чего платить эти суммы
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 01:43

  Moimir написав:Думаю это полностью изменит наш рынок. Мелким предпринимателям просто не с чего платить эти суммы


Мелкие предприниматели могут идти на биржу труда, а не плодить нищету.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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