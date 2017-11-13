На початку 2019 року польські компанії заявили про намір підвищити заробітну плату
Дивися повний текст Щоб утримати українських заробітчан, в Польщі піднімають зарплати.
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Додано: Суб 02 лют, 2019 22:26
Щоб утримати українських заробітчан, в Польщі піднімають...
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Дивися повний текст Щоб утримати українських заробітчан, в Польщі піднімають зарплати.
Додано: Суб 02 лют, 2019 22:26
Заработная плата в Украине тоже растет на 30-40% в год, просто потому, что есть Польша и бизнесу придется или закрываться, или закладывать более дорогой труд в стоимость продукции. Так как бизнес все таки отошел от совка и банкротство не особо любит, то ему придется делать в Украине Европу по зарплатам.
Додано: Нед 03 лют, 2019 01:02
Думаю это полностью изменит наш рынок. Мелким предпринимателям просто не с чего платить эти суммы
Додано: Нед 03 лют, 2019 01:43
Мелкие предприниматели могут идти на биржу труда, а не плодить нищету.
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