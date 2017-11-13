На початку 2019 року польські компанії заявили про намір підвищити заробітну плату
Дивися повний текст Щоб утримати українських заробітчан, в Польщі піднімають зарплати.
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Додано: Суб 02 лют, 2019 22:26
Щоб утримати українських заробітчан, в Польщі піднімають...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Щоб утримати українських заробітчан, в Польщі піднімають зарплати.
Додано: Суб 02 лют, 2019 22:26
Заработная плата в Украине тоже растет на 30-40% в год, просто потому, что есть Польша и бизнесу придется или закрываться, или закладывать более дорогой труд в стоимость продукции. Так как бизнес все таки отошел от совка и банкротство не особо любит, то ему придется делать в Украине Европу по зарплатам.
Додано: Нед 03 лют, 2019 01:02
Думаю это полностью изменит наш рынок. Мелким предпринимателям просто не с чего платить эти суммы
Додано: Нед 03 лют, 2019 01:43
Мелкие предприниматели могут идти на биржу труда, а не плодить нищету.
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С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Нед 03 лют, 2019 02:10
Ну ждем-с... Пока что с Германии чистыми можно домой привезти в Украину 1000 евро за месяц работы или точнее 3000 за 3 мес... В Украине дай бог чистими что бы 100 евро осталось после оплаты еды комуналки проезда на работу. Да мои знакомые привозят за три месяца домой 3000 Евро ездят два раза в, год или раз в год...
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
Додано: Нед 03 лют, 2019 03:19
Re: Щоб утримати українських заробітчан, в Польщі піднімають
Да вы фантазер тот еще..нет может у "слуг народа" в виде судейско-прокурорско-депутатских товарисчей и растет. Но вот назвать народом сей контингент язык не поворачивается. Что то среди своих знакомых военных- преподавателей- соц работников и медсестр я такого "роста" за 2018 год не наблюдал..
Додано: Нед 03 лют, 2019 03:22
Re: Щоб утримати українських заробітчан, в Польщі піднімають
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