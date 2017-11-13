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Щоб утримати українських
заробітчан, в Польщі піднімають...

Щоб утримати українських заробітчан, в Польщі піднімають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 22:26

Щоб утримати українських заробітчан, в Польщі піднімають...

Пропонуємо до обговорення:
На початку 2019 року польські компанії заявили про намір підвищити заробітну плату

Дивися повний текст Щоб утримати українських заробітчан, в Польщі піднімають зарплати.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 22:26

Заработная плата в Украине тоже растет на 30-40% в год, просто потому, что есть Польша и бизнесу придется или закрываться, или закладывать более дорогой труд в стоимость продукции. Так как бизнес все таки отошел от совка и банкротство не особо любит, то ему придется делать в Украине Европу по зарплатам.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 01:02

Думаю это полностью изменит наш рынок. Мелким предпринимателям просто не с чего платить эти суммы
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 01:43

  Moimir написав:Думаю это полностью изменит наш рынок. Мелким предпринимателям просто не с чего платить эти суммы


Мелкие предприниматели могут идти на биржу труда, а не плодить нищету.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 02:10

Ну ждем-с... Пока что с Германии чистыми можно домой привезти в Украину 1000 евро за месяц работы или точнее 3000 за 3 мес... В Украине дай бог чистими что бы 100 евро осталось после оплаты еды комуналки проезда на работу. Да мои знакомые привозят за три месяца домой 3000 Евро ездят два раза в, год или раз в год...
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 03:19

Re: Щоб утримати українських заробітчан, в Польщі піднімають

  AlifeSoft написав:Заработная плата в Украине тоже растет на 30-40% в год
Да вы фантазер тот еще..нет может у "слуг народа" в виде судейско-прокурорско-депутатских товарисчей и растет. Но вот назвать народом сей контингент язык не поворачивается. Что то среди своих знакомых военных- преподавателей- соц работников и медсестр я такого "роста" за 2018 год не наблюдал..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 03:22

Re: Щоб утримати українських заробітчан, в Польщі піднімають

  Moimir написав:Мелким предпринимателям просто не с чего платить эти суммы
Вы еще добавьте такую коррупционную составляющую как штрафы..неправильно оформленный работник от 100 тысяч штраф... да это просто мечта проверяющего... такой штраф..
Джон
 
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