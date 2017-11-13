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Щоб утримати українських
заробітчан, в Польщі піднімають...

Щоб утримати українських заробітчан, в Польщі піднімають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 12:05

  stirol написав:> - IT-сфера – 8000 злотых (58000 грн);

Что-то мало... Такая ЗП в АйТи была 5 лет назад.

ну может все-таки IT - это не только разработка ПО? а "средняя по больнице" вот и получается...
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 12:19

  AlifeSoft написав:Заработная плата в Украине тоже растет на 30-40% в год, просто потому, что есть Польша и бизнесу придется или закрываться, или закладывать более дорогой труд в стоимость продукции. Так как бизнес все таки отошел от совка и банкротство не особо любит, то ему придется делать в Украине Европу по зарплатам.

Это где так растет? При стабильном курсе грн./долл. рост 30-40%? :shock: Это же как экономика и производительнось растет? Да про нашу страну уже должны писать во всех экономич. журналах и учебниках.
ПС: в моей бывшей сфере деятельности из-за падения экономической активности в Украине (внезапно :mrgreen:) многие фирмы позакрывалсь. Поэтому речи о каком-либо росте даже не идет.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 12:32

  BIGor написав:Это где так растет? При стабильном курсе грн./долл. рост 30-40%? :shock: Это же как экономика и производительнось растет? Да про нашу страну уже должны писать во всех экономич. журналах и учебниках.

Бувало і покруче 2004-2005 зростання середньої зарплати в доларах >40%.
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