Щоб утримати українських заробітчан, в Польщі піднімають...

ну может все-таки IT - это не только разработка ПО? а "средняя по больнице" вот и получается...
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 03 лют, 2019 12:05
ну может все-таки IT - это не только разработка ПО? а "средняя по больнице" вот и получается...
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Додано: Нед 03 лют, 2019 12:19
Это где так растет? При стабильном курсе грн./долл. рост 30-40%? Это же как экономика и производительнось растет? Да про нашу страну уже должны писать во всех экономич. журналах и учебниках.
ПС: в моей бывшей сфере деятельности из-за падения экономической активности в Украине (внезапно ) многие фирмы позакрывалсь. Поэтому речи о каком-либо росте даже не идет.
Додано: Нед 03 лют, 2019 12:32
Бувало і покруче 2004-2005 зростання середньої зарплати в доларах >40%.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Зараз переглядають цей форум: zРадио, Вкладчик1234 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|