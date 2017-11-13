Щоб утримати українських заробітчан, в Польщі піднімають...

ну может все-таки IT - это не только разработка ПО? а "средняя по больнице" вот и получается...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 03 лют, 2019 12:05
ну может все-таки IT - это не только разработка ПО? а "средняя по больнице" вот и получается...
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Додано: Нед 03 лют, 2019 12:19
Это где так растет? При стабильном курсе грн./долл. рост 30-40%? Это же как экономика и производительнось растет? Да про нашу страну уже должны писать во всех экономич. журналах и учебниках.
ПС: в моей бывшей сфере деятельности из-за падения экономической активности в Украине (внезапно ) многие фирмы позакрывалсь. Поэтому речи о каком-либо росте даже не идет.
Додано: Нед 03 лют, 2019 12:32
Бувало і покруче 2004-2005 зростання середньої зарплати в доларах >40%.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 03 лют, 2019 14:22
"Є конкретне підприємство яке може бути банкрутом навіть в процвітаючій економіці..
Є середні цифри
Середні цифри кажуть що
а - ріст зарплати в гривнях присталому курсі доллара - є
б - паралельно з ростом зарплати відбувається ріст витрат ( бо збільшення Ваших доходів на підприємстві при створенні товарів/послуг= збільшенню чиїхось розходів при покупці цих товарів/послуг)
в - збільшення доходів по відношенню до збільшення розходів становить якихось +3% в рік
Отже висновок
При збільшенні середніх зарплат на 30% в рік з одночасним збільшенням розходів на 27% в рік - відбувається реальне покращення життя на 3% в рік.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Нед 03 лют, 2019 15:15
Никто не говорит про соцработников и прочих бюджетников. Там имитация зарплаты за имитацию работы. А вот в кассира в Ирпене вы меньше чем на 9 тыс грн уже при всем желании не найдете, продавцы-консультанты около 15 тыс грн.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Нед 03 лют, 2019 15:19
"Отже висновок":
В Европе в среднем получают около 3 тыс евро и на руки после всех платежей и покупок остаётся 200 евро. Это и есть европейский путь - много зарабатывать и сразу же тратить. Не знаю насколько он хорош, но со стран с другой методологией заработка бегут в Европу, а не наоборот.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Нед 03 лют, 2019 15:58
Доповнення до висновку
Перше - 200 євро в країні з заробітною платою в 3000 євро - це 7%
Друге - я думаю що за їхніх 200євро там можна отримати той самий набір додаткових послуг , що й у нас за 7% від середньої зарплати (700 грн)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Нед 03 лют, 2019 19:45
Вранье
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 03 лют, 2019 19:54
Москалику
Ти перш ніж звинуваченнями розкидатись - сам прочитав свої ссилочки
В першій інформація скільки з 5000 євро залишається на руках після виплати податків ( залишається 2500 ) , а не після
Податки+необхідні покупки(комуналка+їжа+одяг+мінімальний набір розваг)
В другій ссилочці - інформація на накопичувальним рахункам і приклад там 10 євро в місяць
В третій - загальна сума накопичень ....
І всі три ссилочки - з матеріалів країни агресора.
Ти що спеціально нариваєшся чи просто знаходишся на території куди повноваження СБУ не розширюються - тому ти такий борзий ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Нед 03 лют, 2019 20:06
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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