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Щоб утримати українських
заробітчан, в Польщі піднімають...

Щоб утримати українських заробітчан, в Польщі піднімають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 20:14

  AlifeSoft написав:В Европе в среднем получают около 3 тыс евро и на руки после всех платежей и покупок остаётся 200 евро. Это и есть европейский путь - много зарабатывать и сразу же тратить. Не знаю насколько он хорош, но со стран с другой методологией заработка бегут в Европу, а не наоборот.


Говорить о средней зарплате в Европе - это как говорить о средней температуре пациентов в больнице. Но чтобы получать 3000 евро в месяц на руки, нужно иметь гросс порядка 45000 евро (сумма очень приблизительная - это сильно от страны зависит). На мой взгляд, уже далеко не средняя зарплата для большинства стран.
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