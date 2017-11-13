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Щоб утримати українських заробітчан, в Польщі піднімають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 03 лют, 2019 20:14
AlifeSoft написав:
В Европе в среднем получают около 3 тыс евро и на руки
после всех платежей и покупок остаётся 200 евро
. Это и есть европейский путь - много зарабатывать и сразу же тратить. Не знаю насколько он хорош, но со стран с другой методологией заработка бегут в Европу, а не наоборот.
Говорить о средней зарплате в Европе - это как говорить о средней температуре пациентов в больнице. Но чтобы получать 3000 евро в месяц на руки, нужно иметь гросс порядка 45000 евро (сумма очень приблизительная - это сильно от страны зависит). На мой взгляд, уже далеко не средняя зарплата для большинства стран.
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Додано: Нед 03 лют, 2019 20:21
Я не говорил, что после оплаты налогов остается 200 евро. А вот налоги, бензин, оплата лизинга авто, оплата ипотеки, оплата коммунальных услуг, связи, затраты на питание и прочие обязательные платежи и вот 200 евро остатка с зарплаты.
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AlifeSoft
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Додано: Нед 03 лют, 2019 21:55
AlifeSoft написав:
Я не говорил, что после оплаты налогов остается 200 евро. А вот налоги, бензин, оплата лизинга авто, оплата ипотеки, оплата коммунальных услуг, связи, затраты на питание и прочие обязательные платежи и вот 200 евро остатка с зарплаты.
Конечно,конечно, вот только тогда откуда у немцев накопления на 5.4 трлн.евро?
С 200 евро насобирали?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Нед 03 лют, 2019 22:01
shapo написав: AlifeSoft написав:
Я не говорил, что после оплаты налогов остается 200 евро. А вот налоги, бензин, оплата лизинга авто, оплата ипотеки, оплата коммунальных услуг, связи, затраты на питание и прочие обязательные платежи и вот 200 евро остатка с зарплаты.
Конечно,конечно, вот только тогда откуда у немцев накопления на 5.4 трлн.евро?
С 200 евро насобирали?
Где-то так и есть. Собирали лет 50 без особых кризисов. Вот только накопления там в основном в основном у тех кто начинает с категории high-end middle class. Если так посмотреть, то у украинцев, кто зарабатывает от 100 тыс грн в месяц в Украине тоже где-то 50% заработка инвестируется, а не проедается. Да и сбережения украинцев (Ахметова, Пинчука, Коломойского...) тоже не особо низки.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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AlifeSoft
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Додано: Пон 04 лют, 2019 00:19
shapo написав: AlifeSoft написав:
Я не говорил, что после оплаты налогов остается 200 евро. А вот налоги, бензин, оплата лизинга авто, оплата ипотеки, оплата коммунальных услуг, связи, затраты на питание и прочие обязательные платежи и вот 200 евро остатка с зарплаты.
Конечно,конечно, вот только тогда откуда у немцев накопления на 5.4 трлн.евро?
С 200 евро насобирали?
1 Накопичення в німців рхують не тільки в готівці чи депозитах..., там також прийнято враховувати в накопичення активи (заводи і.... барабанний дріб.... 60% житла - яке здається власниками в оренду (100% німецького житла володіє тільки 40% німців... )
2 Так на хвилинку
а - накопичення в вигляді депозитів в Українців ( які є незалежними в 3 рази менше ніж німці) =220 млрд грн
б - якщо за наступних 40 років розвитку 60% житла в Україні також можна буде рахувати накопиченнями то це буде коштувати навіть по сьогоднішній середній ціні в 7000 грн/м2 - приблизно 4,2 трлн грн
в - так сао за цей же проміжок часу буде проведене тотальне акціонування існуючих підприємств..
Такщо москалику-йди додому , водки тут не має , а без водки твоїм побрехенькам ніхто не повірить.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
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budivelnik
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