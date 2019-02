Щоб утримати українських заробітчан, в Польщі піднімають...

Додано: Нед 03 лют, 2019 20:21

shapo написав: Вранье

https://www.dw.com/ru/%D1%81%D0%BA%D0%B ... a-46001755 Вранье



Я не говорил, что после оплаты налогов остается 200 евро. А вот налоги, бензин, оплата лизинга авто, оплата ипотеки, оплата коммунальных услуг, связи, затраты на питание и прочие обязательные платежи и вот 200 евро остатка с зарплаты.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda

С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.