RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Щоб утримати українських
заробітчан, в Польщі піднімають...

Щоб утримати українських заробітчан, в Польщі піднімають...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 20:14

  AlifeSoft написав:В Европе в среднем получают около 3 тыс евро и на руки после всех платежей и покупок остаётся 200 евро. Это и есть европейский путь - много зарабатывать и сразу же тратить. Не знаю насколько он хорош, но со стран с другой методологией заработка бегут в Европу, а не наоборот.


Говорить о средней зарплате в Европе - это как говорить о средней температуре пациентов в больнице. Но чтобы получать 3000 евро в месяц на руки, нужно иметь гросс порядка 45000 евро (сумма очень приблизительная - это сильно от страны зависит). На мой взгляд, уже далеко не средняя зарплата для большинства стран.
PasserBy
 
Повідомлень: 33
З нами з: 04.01.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 20:21

  shapo написав:Вранье
https://www.dw.com/ru/%D1%81%D0%BA%D0%B ... a-46001755


Я не говорил, что после оплаты налогов остается 200 евро. А вот налоги, бензин, оплата лизинга авто, оплата ипотеки, оплата коммунальных услуг, связи, затраты на питание и прочие обязательные платежи и вот 200 евро остатка с зарплаты.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
Повідомлень: 2033
З нами з: 30.10.08
Подякував: 191 раз.
Подякували: 299 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 21:55

  AlifeSoft написав:Я не говорил, что после оплаты налогов остается 200 евро. А вот налоги, бензин, оплата лизинга авто, оплата ипотеки, оплата коммунальных услуг, связи, затраты на питание и прочие обязательные платежи и вот 200 евро остатка с зарплаты.


Конечно,конечно, вот только тогда откуда у немцев накопления на 5.4 трлн.евро?
С 200 евро насобирали?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 562
З нами з: 29.05.18
Подякував: 23 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 22:01

  shapo написав:
  AlifeSoft написав:Я не говорил, что после оплаты налогов остается 200 евро. А вот налоги, бензин, оплата лизинга авто, оплата ипотеки, оплата коммунальных услуг, связи, затраты на питание и прочие обязательные платежи и вот 200 евро остатка с зарплаты.


Конечно,конечно, вот только тогда откуда у немцев накопления на 5.4 трлн.евро?
С 200 евро насобирали?


Где-то так и есть. Собирали лет 50 без особых кризисов. Вот только накопления там в основном в основном у тех кто начинает с категории high-end middle class. Если так посмотреть, то у украинцев, кто зарабатывает от 100 тыс грн в месяц в Украине тоже где-то 50% заработка инвестируется, а не проедается. Да и сбережения украинцев (Ахметова, Пинчука, Коломойского...) тоже не особо низки.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
Повідомлень: 2033
З нами з: 30.10.08
Подякував: 191 раз.
Подякували: 299 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 00:19

  shapo написав:
  AlifeSoft написав:Я не говорил, что после оплаты налогов остается 200 евро. А вот налоги, бензин, оплата лизинга авто, оплата ипотеки, оплата коммунальных услуг, связи, затраты на питание и прочие обязательные платежи и вот 200 евро остатка с зарплаты.
Конечно,конечно, вот только тогда откуда у немцев накопления на 5.4 трлн.евро?
С 200 евро насобирали?
1 Накопичення в німців рхують не тільки в готівці чи депозитах..., там також прийнято враховувати в накопичення активи (заводи і.... барабанний дріб.... 60% житла - яке здається власниками в оренду (100% німецького житла володіє тільки 40% німців... )
2 Так на хвилинку
а - накопичення в вигляді депозитів в Українців ( які є незалежними в 3 рази менше ніж німці) =220 млрд грн
б - якщо за наступних 40 років розвитку 60% житла в Україні також можна буде рахувати накопиченнями то це буде коштувати навіть по сьогоднішній середній ціні в 7000 грн/м2 - приблизно 4,2 трлн грн
в - так сао за цей же проміжок часу буде проведене тотальне акціонування існуючих підприємств..

Такщо москалику-йди додому , водки тут не має , а без водки твоїм побрехенькам ніхто не повірить.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19900
З нами з: 15.01.09
Подякував: 126 раз.
Подякували: 1957 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 07:10

  AlifeSoft написав:Где-то так и есть. Собирали лет 50 без особых кризисов. Вот только накопления там в основном в основном у тех кто начинает с категории high-end middle class. Если так посмотреть, то у украинцев, кто зарабатывает от 100 тыс грн в месяц в Украине тоже где-то 50% заработка инвестируется, а не проедается. Да и сбережения украинцев (Ахметова, Пинчука, Коломойского...) тоже не особо низки.


А чего 50 лет и почему без кризисов? 16,2 млн восточных немцев собирают максимум 27 лет.
На одного немца в 2018г приходится 5400000/81,3=66420 евро
На 1 украинца - https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... ti-344453/ - 507,275/27.8+13.637=31.89 млрд.дол
31890/42=760 дол.
Итого разница 66240х1,1/760=96 раз - это насколько украинцы беднее немцев в накоплениях на 1 человека.Причем ни у немцев ,ни у украинцев неизвестно кому принадлежат депозиты. В Украине точно не 13 млн.пенсионеров живущих впроголодь.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 562
З нами з: 29.05.18
Подякував: 23 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 09:12

AlifeSoft
Цитата: "Да и сбережения украинцев (Ахметова, Пинчука, Коломойского...) тоже не ос..."

Эти персонажи - не украинцы.
pitchnv
Аватар користувача
 
Повідомлень: 76
З нами з: 22.04.12
Подякував: 334 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Польщі підняли мінімальну заробітну платню
R2 » Сер 09 січ, 2019 15:13
2 559
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 січ, 2019 14:23
vitalyl
П'ять українських монет, які можна дорого продати в...
R2 » Пон 13 лис, 2017 13:33
8 1722
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 січ, 2019 20:06
gomotapavel
Скільки українських родин купило житло за держпрограмами...
R2 » Сер 23 січ, 2019 17:05
1 267
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 січ, 2019 20:00
arheops

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (12133)
04.02.2019 10:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.