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Франція надала Україні понад півмільйона євро на...
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Додано: Нед 03 лют, 2019 02:36
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів Франції надало Україні 560 тисяч євро на фінансування проекту з будівництва першої в Україні енергоакумулюючої станції.
Дивися повний текст Франція надала Україні понад півмільйона євро на будівництво енергоакумулювальної станції
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R2
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Додано: Нед 03 лют, 2019 02:36
Сначала дбилы отменили ночной тариф, а теперь как альтернативу выпросили милостыню
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yama
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Додано: Нед 03 лют, 2019 03:26
В принципе такие станции нужны при переходе на непостоянную альтернативную энергетику.
СЭС ночью как то знаете без солнца не работает)).. да и ветер не всегда есть. Вопрос только в том что это за станция? Если ГАЭС (гидроаккумулирующая) со сроками эксплуатации в сотни лет то да а если тупо "аккумуляторы теслы" дорогущий хлам который навернется раньше чем окупиться то оно даром не надо...
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Джон
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