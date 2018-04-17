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Франція надала Україні понад
півмільйона євро на...

Франція надала Україні понад півмільйона євро на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 02:36

Франція надала Україні понад півмільйона євро на...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів Франції надало Україні 560 тисяч євро на фінансування проекту з будівництва першої в Україні енергоакумулюючої станції.

Дивися повний текст Франція надала Україні понад півмільйона євро на будівництво енергоакумулювальної станції.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 02:36

Сначала дбилы отменили ночной тариф, а теперь как альтернативу выпросили милостыню
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 03:26

Re: Франція надала Україні понад півмільйона євро на...

В принципе такие станции нужны при переходе на непостоянную альтернативную энергетику.
СЭС ночью как то знаете без солнца не работает)).. да и ветер не всегда есть. Вопрос только в том что это за станция? Если ГАЭС (гидроаккумулирующая) со сроками эксплуатации в сотни лет то да а если тупо "аккумуляторы теслы" дорогущий хлам который навернется раньше чем окупиться то оно даром не надо...
Джон
 
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