|
|
|
Франція надала Україні понад півмільйона євро на...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 03 лют, 2019 02:36
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів Франції надало Україні 560 тисяч євро на фінансування проекту з будівництва першої в Україні енергоакумулюючої станції.
Дивися повний текст Франція надала Україні понад півмільйона євро на будівництво енергоакумулювальної станції
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 87059
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 03 лют, 2019 02:36
Сначала дбилы отменили ночной тариф, а теперь как альтернативу выпросили милостыню
-
yama
-
-
- Повідомлень: 571
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 1114 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лют, 2019 03:26
В принципе такие станции нужны при переходе на непостоянную альтернативную энергетику.
СЭС ночью как то знаете без солнца не работает)).. да и ветер не всегда есть. Вопрос только в том что это за станция? Если ГАЭС (гидроаккумулирующая) со сроками эксплуатации в сотни лет то да а если тупо "аккумуляторы теслы" дорогущий хлам который навернется раньше чем окупиться то оно даром не надо...
-
Джон
-
-
- Повідомлень: 879
- З нами з: 16.03.17
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 197 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лют, 2019 13:01
Джон написав:
В принципе такие станции нужны при переходе на непостоянную альтернативную энергетику.
СЭС ночью как то знаете без солнца не работает)).. да и ветер не всегда есть. Вопрос только в том что это за станция? Если ГАЭС (гидроаккумулирующая) со сроками эксплуатации в сотни лет то да а если тупо "аккумуляторы теслы" дорогущий хлам который навернется раньше чем окупиться то оно даром не надо...
согласен. но в статье о типе станции - скромно умалчивается.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
-
RomanTik
-
-
- Повідомлень: 2306
- З нами з: 06.01.16
- Подякував: 5954 раз.
- Подякували: 511 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лют, 2019 14:13
С одной стороны соглашусь с Джоном: до сих пор АЛЬТЕРНАТИВЫ традиционным способам хранения электричества придумать не смогли, к сожалению. С другой, при всей моей нелюбви к Тесле (как компании), у них была здравая идея - батарейки снятые с машин, потерявшие часть емкости, но еще работоспособные, можно не утилизировать, а использовать в качестве элементов для "повербанков" промышленных масштабов, самый "скользкий" момент - это стоимость этих самых б/у батареек.
К сожалению есть еще один момент: для любого частника 560 000 - это действительно весомая сумма. Но для крупного промпредприятия, её для разработки, согласования и утверждения ТЭО может не хватить...
-
Radon
-
-
- Повідомлень: 1030
- З нами з: 30.07.11
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|